«Давно знаю и очень люблю»: псковский 3D-визуализатор приглашает в виртуальный тур по Волышово

Псковская область - регион с богатым историческим и культурным наследием. Здесь можно найти уникальные места, которые поражают своей красотой и атмосферой. Многие из них известны и популярны у путешественников — Изборск, Печоры, Пушкинские Горы, Талабские острова. Но есть не менее прекрасные и достойные всеобщего внимания локации, о которых мало знают не только туристы из других регионов, но и псковичи.

Одним из таких мест является усадьба Строгановых в Волышово Порховского района. Реставрация архитектурного комплекса только планируется, и пока туристического потока туда нет. Но полуразрушенные старинные здания обладают неуловимой и неповторимой красотой. Благодаря современным технологиям, увидеть прекрасные руины графской усадьбы можно, отправившись в виртуальный тур, который разработала дизайнер, 3D-визуализатор Дарья Калугина. Подробности узнала Псковская Лента Новостей.

Дарья Калугина известна многим псковичам как автор проекта цифровой реставрации псковских памятников архитектуры «Псков-360°». В рамках проекта было произведено 3D-моделирование облика шести памятников архитектуры федерального значения: Солодёжня, Дом Печенко, Дом предводителя дворянства, Офицерский корпус, Палаты Ямского и Дома Жуковой и созданы VR-туры по ним. Почти путешествие в прошлое: надеваешь VR-очки и видишь, как серые полуразрушенные здания превращаются в сияющие белокаменные палаты.

На этот раз появилась идея виртуальной прогулки не в прошлое, а в настоящее. «Мне очень хотелось развивать сайт «Псков-360°» и что-то новое внести. Так как я занимаюсь VR, то задумала сделать пробный вариант интерактивного тура. В Пскове у нас есть интересные места. Были разные варианты, но в итоге выбор пал на Волышово. Я достаточно давно знаю и очень люблю это место. На территории усадьбы жили мои предки - мама, бабушка, дедушка. Поэтому меня, наверное, туда потянуло, в эту сторону. Для меня это возможность не только показать другим Волышово, но самой многое узнать, изучить это место», - пояснила Дарья Калугина.

Она заметила, что усадьба Строгановых - настолько большая и разноплановая, что «можно очень долго всякие темы подсоединять, «распаковывать» и добавлять в тур».

Жутковато, но интересно!

Съемки панорам для виртуального тура проводились в январе 2026 года. «Два дня заняли эти съемки. День был очень короткий, то есть буквально два часа светит солнце, и мне надо было поймать эти моменты, чтобы на кадрах была одна атмосфера. Поэтому смотрела прогноз погоды и ехала снимать», - рассказала автор проекта.

По словам Дарьи Калугиной, у нее не было конкретного плана - куда идти и как снимать. «Все было достаточно спонтанно», - рассказала она.

Более того, все съемки девушка проводила в одиночку — с камерой и специальным оборудованием. «Заглядывать» в труднодоступные места ей помогал штатив, который можно выдвигать на 5 метров. «Это большая-большая удочка, чтобы можно было подобраться в какие-то места, куда не зайти. Иногда местные подходили и спрашивали меня, что я делаю», - рассказала она.

Но, в основном, Дарья ходила по территории усадьбы одна, в том числе исследовала и отдаленные постройки. «Иногда в какой-то угол заходишь, и ничего вокруг! Особенно в Дорогини. Место очень мистическое, на мой взгляд. И там зимой, когда свистит ветер, было жутковато. Но очень интересно!» - добавила автор проекта.

После двух дней съемок - больше двух месяцев монтажа и сборки тура. «Работала по выходным. Делала все сама полностью, кроме озвучки. Ее мне помогал делать оператор и специалист по звуку Андрей Пономарев», - сообщила Дарья Калугина.

Так как, помимо панорамных видов усадьбы, планировалась историческая справка, были многочисленные походы в библиотеку. «Чтобы узнать, какой объект какое имел назначение, я общалась и с местными жителями. Но, как оказалось, в Пскове тоже очень много любителей усадьбы Волышово, которые много чего интересного рассказали. Может быть, в перспективе я это в тур добавлю», - добавила она.

Были и проблемы. «Программы, которые позволяют делать виртуальные туры, в основном, все не отечественного производства. Но в итоге я нашла специалиста, энтузиаста, который сам разработал программное обеспечение, чтобы такие штуки делать», - отметила Дарья Калугина.

Безумно красивая

Итог трех месяцев работы: виртуальный тур по усадьбе Строганова доступен всем желающим на сайте «Псков-360°». «Это проект для тех, кто там не был. Но и тем, кто был, тоже интересно посмотреть, мне кажется. Потому что есть места популярные, куда все ездят, и есть Волышово, которое почему-то стоит за скобками. Хотя усадьба исторически очень важная и безумно красивая», - сказала автор проекта.

Посетителям виртуальной прогулки доступна историческая справка об объектах, план сохранившихся построек и 57 панорам усадьбы. Мимо них можно пройти, обойти их и даже заглянуть внутрь. Также для каждой локации - свой аудиоряд, который добавляет атмосферности. Поэтому не забудьте включить звук при просмотре.

Правда, увидеть знаменитую мраморную лестницу не удастся. «Графский дом находится в аварийном состоянии и сейчас огорожен. Так как я проводила съемку самостоятельно, у меня не было доступа внутрь. Если будет возможность, с удовольствием сниму то, как выглядит это здание внутри», - сообщила она.

Как отмечает Дарья, в рамках виртуального тура показано примерно 80% всех объектов. «Для меня самой было исследование, потому что я не все объекты знаю и смогла найти. Вроде бы виртуально все они рядом, но на самом деле территориально разброс приличный. Дома находятся на разных расстояниях», - сообщила Дарья Калугина.

Автор проекта заметила, что сначала жалела о том, что не все удалось снять. «Но потом я подумала, что должно что-то остаться “за кадром“, чтобы тот, кто приедет в Волышово, мог какое-то открытие для себя сделать. Необязательно же сразу все показывать!» - сказала она.

Кстати, усадьба в Волышово - это только начало. Дарья собирается развивать свой проект: «Я уже отсняла несколько любопытных псковских объектов и планирую сделать туры по ним. Здесь я покажу новые интерактивные фишечки, которые ещё тепленькие, только-только разработанные, и таким образом интересно познакомлю с историей уникальных домов нашего города. И, конечно, в планах искать финансирование на масштабирование идеи интерактивных туров, буду делать предложения музеям, бизнесу и другим потенциальным партнёрам».

Пока же о виртуальной прогулке по Волышово первые посетители уже отставляют отзывы. И, что особенно радует автора проекта, пишут: «Вот теперь мы точно туда поедем!»

Погрузиться в зимнюю сказку и прогуляться по усадьбе Волышово, можно на сайте «Псков-360°» или в ВК-сообществе проекта.

Светлана Синцова

Фото Дарьи Калугиной