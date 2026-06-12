Псков фестивальный: какие события ждут псковичей этим летом

В последние годы событийный туризм в Псковской области достиг такого уровня, что жителям региона порой не выбрать, куда же сходить в выходные - так много планируется праздников и фестивалей. Поэтому Псковская Лента Новостей по традиции собрала все самые яркие мероприятия этого лета, чтобы псковичи и гости города могли сориентироваться в многообразии событий и выбрать то, что по душе.

Июнь

12 июня - фестиваль «Соцветие культур»

Место проведения: г. Псков, Парк Строителей.

Фестиваль «Соцветие культур» впервые пройдет в Пскове в День России. Это масштабный праздник, приуроченный к Году единства народов России. На одной площадке объединятся традиции более десятка национальностей, творческие коллективы и ремесленные мастерские.

Праздник начнется в 15:00 и продлится до позднего вечера. В программе — выступления фольклорных и хореографических ансамблей Псковской области, игры народов России, мастер-классы по традиционным ремёслам, маркет молодых предпринимателей, фотозоны и многое другое. Организаторы сообщили, что подготовили для гостей особые сюрпризы.

С 19:00 до 20:00 перед гостями выступит группа Radio Band — проект, известный кавер-версиями на хиты разных поколений и авторскими композициями.

Хедлайнером фестиваля станет певица Guma. «В 20:30 на сцену выйдет исполнительница, чьи песни собирают миллионы прослушиваний в сети. Ее уникальный вокал и яркое сценическое присутствие не раз покоряли публику на крупных мероприятиях. Завершит вечер выступление диджея», - рассказали в правительстве.

«Мы постарались собрать разноплановую программу, чтобы каждый нашел для себя что-то по душе. Фольклор, народные танцы, современная музыка — все это сплелось в "Соцветие культур". Ждем всех!» — добавили организаторы.

Вход свободный. Приглашаются все желающие.

12 - 13 июня - Фестиваль исторической реконструкции ранней средневековой культуры Древней Руси «Исаборг».

Место проведения: Печорский муниципальный округ, дер. Изборск - Изборская крепость

По традиции в программе фестиваля - исторические эксперименты, средневековые ремесленные мастер-классы, показательные военные состязания и поединки, исторический лекторий. Посетители фестиваля познакомятся с воинскими традициями древней Руси.

В этом году «Исаборг» пройдет в 18-й раз. Торжественное открытие состоится в День России, 12 июня, в 14:00. В праздничный день на фестивале пройдут военные сражения, соревнования по метанию сулиц, женская эстафета по русским сказкам среди участниц, тренировка к военной игре «Живая дальдоза» и турнир по тавлеям, будут работать исторический торг, лучный тир, площадки мастер-классов. Для реконструкторов запланирован археологический квест по Изборско-Мальской долине «За худом и добром».

В субботу, 13 июня, гости фестиваля увидят полевые сражения реконструкторов раннего средневековья, соревнования по стрельбе из лука, мужские состязания по скоростной рубке бревна, военное состязание «Живая дальдоза» и групповые поединки. В течение всего дня будут проходить различные мастер-классы по историческим ремеслам: можно будет вылепить сосуд из глины, изготовить кулон из рога или кожаный браслет, научиться ткачеству на дощечках, вязанию иглой, «дерганой» тесьме или плетению шнура на вилке, принять участие в кузнечном мастер-классе. Ярким музыкальным событием фестиваля станут выступления популярной фолк-группы из Санкт-Петербурга «Трикветрум». Концерты коллектива начнутся 12 июня в 18:30 и 13 июня в 19:00.

Кроме того, 12 и 13 июня, на фестивале будет работать «Исторический лекторий». Посетители фестиваля получат уникальную возможность послушать лекции на темы: «Земледелие средневековых изборян», «Рыболовный промысел изборян», «Женский костюм славян-кривичей» и др. А в Изборской крепости будет работать интерактивная музейная площадка для детей и взрослых «Родная история».

Подробная программа фестиваля ЗДЕСЬ>>>

12-14 июня - Всероссийский хоровой фестиваль им.М.Ф.Гривского

Место проведения: г. Псков, территория ансамбля Псковского Кремля

Это ежегодный фестиваль, направленный на популяризацию хорового творчества России.

Хоровой фестиваль имени Михаила Гривского стал продолжением традиции, заложенной более века назад. Первый в России народно-певческий праздник состоялся в Пскове в 1911 году, его участниками стали многочисленные сельские и городские хоры из Псковской и соседних губерний.

В фестивале 2026 года примут участие хоровые коллективы из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга. Выступления пройдут в северной части Псковского кремля. Мероприятие откроют юные представители хорового искусства из Москвы и Санкт-Петербурга — Хор мальчиков и юношей Хорового училища имени Александра Свешникова в составе Академии хорового искусства имени Виктора Попова и Хор мальчиков и юношей Хорового училища имени Михаила Глинки. Выступление коллективов пройдет в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области (художественный руководитель и главный дирижер — Алексей Репников). Уникальная концертная программа охватит разные эпохи российского музыкального искусства: от духовных песнопений Дмитрия Бортнянского и знаменитых народных песен до шедевров Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и героической кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский» и известных мелодий XX века.

Во второй день фестиваля зрителей ждет выступление уникального хорового проекта PALESTRINA, известного как «техно-хор». В концерте также примет участие сводный оркестр из лучших музыкантов-инструменталистов, солистов ведущих оркестров страны.

В завершение программы фестиваля 14 июня на сцене в Псковском кремле выступит Ансамбль песни и пляски имени Владимира Локтева под руководством Леонида Фрадкина. Коллектив представит концертную программу, в которой сочетаются народные традиции, классика и популярные хиты разных лет: прозвучат как задорные народные песни и танцы, так и лирические композиции.

Вход на мероприятия фестиваля свободный. Места в партере ограничены, поэтому зрителям советуют взять с собой плед или складной стульчик. «Располагайтесь на уютной поляне у Псковского Кремля и наслаждайтесь великолепным хоровым искусством под открытым небом!», - отметили организаторы.

12- 20 июня - Чемпионат России по воздухоплавательному спорту

Место проведения: г. Великие Луки

Ежегодное мероприятие проходит в рамках 30 Международной встречи воздухоплавателей, которая традиционно собирает сильнейших пилотов аэростатов и десятки тысяч зрителей.

В рамках праздника воздухоплавания запланированы спортивные полеты, тренировки, массовые воздушные старты и одно из самых зрелищных событий — ночное свечение аэростатов у стен Великолукской крепости.

Великие Луки заслуженно называют столицей воздухоплавания. Уже три десятилетия аэростаты становятся привычным и любимым символом летнего пейзажа южной столицы региона.

Подробная программа мероприятия по ссылке>>>

26-27 июня - День молодежи

Место проведения: Псков, Великие Луки

День молодежи пройдет 26 и 27 июня одновременно в Пскове и Великих Луках.

Празднование в регионе станет частью всероссийского фестиваля. На площадках в центрах городов, парках и на набережных развернутся площадки, где пройдут образовательные и творческие мастер-классы, встречи, интерактивные мероприятия, концерты.

27 июля - Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц»

Место проведения: г. Псков, скейт-парк в сквере им. Александра Невского (на пересечении улиц Л. Поземского и Шоссейной)

Фестиваль станет одной из площадок Дня молодёжи Псковской области.

«Здесь ты можешь показать себя в деле: флипы на самокатах, дриблинг мячом, брутальную борьбу в армрестлинге и даже ритм-дэнс в фиджитал спорте. Тут уж кому что ближе — всё доступно и весело одновременно!», - отметили организаторы.

Планируются соревнования по различным видам спорта. Также участников ждут граффити, автозвук, мастер-классы и показательные выступления. Зрителей приглашают болеть за участников, фотографироваться и наслаждаться праздником.

27 июня - Молодежный литературно-музыкальный фестиваль «КаверинкаФест»

Место проведения: г. Псков, Октябрьский пр., д. 7а. Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина

Проект дает возможность псковской молодежи представить публике свое творчество. Литературно-музыкальный фестиваль объединяет молодых исполнителей песен собственного сочинения, художников, писателей и поэтов Пскова и области.

27 июня - Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский».

Место проведения: Псков, Псковский кремль

Это самое масштабное и зрелищное событие музейного лета. Действия праздника разворачиваются в самом сердце древнего Пскова. Организаторы подготовили для жителей и гостей города разнообразную и насыщенную программу, чтобы на один день они могли погрузиться в атмосферу настоящего Средневековья.

«В Псковском кремле снова застучат кузнечные молотки, засвистят стрелы, зазвенят мечи и копья, а зрители застынут в восхищении! Ничего не планируйте в этот день – только путешествие в настоящее, суровое Средневековье», — рассказали организаторы.

Гостей и участников фестиваля ждут показательные выступления клубов исторической реконструкции, турниры в различных номинациях, мастер-классы, средневековая музыка, площадки для детей и взрослых, а также ярмарка. Самой зрелищной частью фестиваля станут поединки воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта.

Июль

3-5 июля — Фестиваль «Добрый рок-2026»

Место проведения: Палкинский район, д. Слопыгино

Хедлайнерами фестиваля станут группы «Йорш», ДМЦ, «Обе-рек», «Включай микрофон».

«Но это не все хедлайнеры. Далеко не все», - подчеркнул директор фестиваля Андрей Семенов.

Событие не в первый раз проходит и уже стало для многих гостей не только музыкальным, но и большим семейным праздником. В разные годы на площадке фестиваля организовывали множество разных активностей и локаций: розыгрыши, катание на подготовленных джипах, аквагрим, мастер-классы и многое другое.

4 июля - Областной фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой «Знак русского»

Место проведения: Усвятский муниципальный округ, д. Церковище

Фестиваль проводится ежегодно и посвящен известной усвятской песнехорке Ольге Сергеевой. Выдающаяся народная певица родилась и выросла в Псковской области и прославилась уникальным исполнением русских народных песен.

В мероприятии принимают участие фольклорные коллективы Псковской области, а также ученица Ольги Сергеевой, заслуженная артистка РФ Евгения Смольянинова.

12 июля - Фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь»

Место проведения: г. Псков

Это яркий праздник народной культуры. Главная сцена объединит фольклорные коллективы Северо-Западного федерального округа и Белоруссии, создавая атмосферу подлинного народного праздника.

Особое место в программе занимает красочное шествие участников по центральным улицам Пскова — с песнями, живыми наигрышами на гармошках и балалайках. К «фольклорному параду» может присоединиться каждый гость, становясь частью этого живого действия. Вечером фестиваль продолжится традиционной фольклорной вечеркой. На протяжении всего события будут работать интерактивные площадки, ремесленные ряды с авторскими изделиями, гастрономические зоны и точки питания.

18 -19 июля - Традиционный многожанровый арт-фестиваль «Место встречи – Изборск»

Место проведения: Печорский муниципальный округ, дер. Изборск, ул.Печорская, д. 13 (ГК «Изборск»)

Перед зрителями выступят самобытные творческие коллективы и солисты из районных и сельских домов культуры. Театральные спектакли, вокальные и танцевальные номера, мастер-классы местных ремесленников, сохраняющих традиции Псковщины, выставки работ художников. Классическое направление многожанрового арт-фестиваля представят молодые музыканты из Санкт-Петербурга.

19 июля - Областной фестиваль военно-исторического фольклора «Когда мы были на войне»

Место встречи: Островский муниципальный округ, д. Холматка

Фестиваль фольклорной музыки, посвященный песням о быте и военных действиях различных исторических периодов, пройдет на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» и соберет творческие коллективы Псковской области.

24 июля - Фестиваль «Псков - территория молодости»

Место проведения: г. Псков

Уникальный однодневный летний фестиваль, программа которого включает в себя творческие и спортивные мастер-классы и соревнования, выступления диджеев и молодых артистов из Псковской области, площадку киберспорта, арт-зону, катание на катамаранах, сапбордах и другое.

25 июля - Фестиваль сапсёрфинга «Псков Sup Фест»

Место проведения: г. Псков

В рамках фестиваля состоится заплыв по рекам Великой и Пскове. Старт будет дан на Набережной реки Великой у дома по улице Георгиевской, 4. Колонна проследует под Ольгинским мостом, затем дойдёт до устья реки Псковы и вернётся к месту старта, где участников будет ждать небольшой отдых. Во время всего пути колонну будут сопровождать инструкторы Федерации сёрфинга Псковской области.

В рамках фестиваля пройдёт конкурс костюмов.

Принять участие в фестивале могут все желающие старше 18 лет — как жители Пскова, так и гости города.

23-26 июля — Международный кинофестиваль «Западные ворота»

Место проведения: Псков.

VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» - одно из крупнейших культурных событий лета, которое объединит зрителей, профессионалов киноиндустрии и гостей из разных городов и стран.

В фестивале примут участие кинематографисты из России, Беларуси, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и других стран. Среди гостей — режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества.

В течение четырёх дней зрителей ждут: Международный конкурс полнометражных фильмов, которые ценит профессиональное жюри, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти».

Также гостей ждут тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры. Запланированы творческие встречи с режиссёрами, продюсерами, актёрами, обсуждения картин и специальная культурная программа.

Все мероприятия (кроме церемоний открытия и закрытия) бесплатные.

Август

1-2 августа - фестиваль исторической реконструкции средневековой культуры Древней Руси «Железный град»

Место проведения: Печорский муниципальный округ, дер. Изборск - Изборская крепость

Клубы исторической реконструкции воссоздадут события XIV – XVII веков и позволят зрителям погрузиться в эпоху Средневековья, познакомиться с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами воинов.

«Уникальность фестиваля заключается в локации. Он проходит в удивительном месте - это сочетание природы и исторического памятника. Недалеко от Пскова и туристических маршрутов. Реконструкторы создают необыкновенную атмосферу», - рассказали организаторы.

В программе: торжественное открытие фестиваля, проход и построение участников, дефиле исторического костюма, сражение по правилам маневров, турнир лучников, детские и ремесленные площадки, выступление этно-фолк-групп и мастер-классы по народным танцам.

8 августа - День физкультурника

Место проведения: г. Псков, Финская набережная

Спортивно-массовое мероприятие. Включает различные спортивные активности в разных локациях города Пскова. На территории Финского парка проводится основное мероприятие, включающее показательные выступления по разным видам спорта, конкурсы, мини-турниры и культурную программу.

8 августа - Историко-театральный фестиваль «Самолва 1242»

Место проведения: Гдовский мунипальный округ, д. Самолва.

«Самолва 1242» - масштабный историко-театральный фестиваль-лаборатория.

В этом году программа фестиваля включит в себя театрализованное историческое шоу «Самолва 1242», концертные программы коллективов Тролль Гнет Ель и Cailleach (Кайлех), иммерсивное театрализованное представление «Танцы княжьего двора», интерактивные площадки «Школа лучника», «Школа ратника», «Средневековый кожевник», «Средневековые настольные игры», «Средневековая письменность», «Музыкальные инструменты древности».

Отдельными составляющими мероприятия станут: исторический лекторий «Самолва 1242» с профессиональными историками и приглашенными гостями; масштабный конный спектакль «Александрова дорога. За труды и Отечество» от партнера мероприятия — фонда «Александрова Гора».

14 -16 августа - Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга»

Место проведения: г. Псков, Парк Куопио

Фестиваль «Лешуга» — это настоящая праздничная гастрономическая сказка.

Название мероприятие получило в честь лешуги - дикой псковской яблони. Поэтому будет много-много яблок и продукции из них. Здесь можно попробовать напитки из яблок, узнать об их производстве и просто насладиться времяпрепровождением в кругу друзей.

Фестиваль направлен на популяризацию сельской жизни и традиционных напитков. Не случайно мероприятие стало обладателем Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024. Ярмарка заняла второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

15 августа - Областной гусельный фестиваль «Граинская сторона»

Место проведения: Красногородский муниципальный округ, д. Платишино

В фестивале принимают участие гусляры из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской области

21-22 августа - Фестиваль классической музыки «Музыка на воде»

Место проведения: г. Псков, Дендропарк

Уникальный для региона фестиваль, направленный на популяризацию классической музыки. В течение двух вечеров на Утином пруду у стен Спасо-Преображенского Мирожского монастыря прозвучат музыкальные произведения в исполнении неизменного участника концертов — Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

24-30 августа - Выставка «Россия начинается здесь»

Место проведения: г. Псков, парк реки Псковы

Масштабная экспозиция под открытым небом знакомит псковичей и гостей города с достопримечательностями и достижениями не только областного центра, но и всех муниципалитетов региона. Выставка «Россия начинается здесь» - призер престижной премии Russian Event Awards 2024.

28 августа - Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»

Место проведения: Печорский муниципальный округ, дер. Сигово - Музей-усадьба народа сето

Мероприятие проходит на территории единственного в России музея-усадьбы народа сето – одного из главных объектов этнографического туризма региона, расположенного в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс к. XIX - н. XX века. В программе: выставки, экскурсии по музею-усадьбе, ярмарка ремесел, творческие мастер-классы.

В обзоре мы постарались собрать все мероприятия, даты проведения которых уже известны. Но, возможно, это лето сумеет удивить и другими масштабными или, наоборот, по-домашнему уютными городскими праздниками.