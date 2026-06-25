Традиционный псковский фестиваль «Книжная яблоня» в этом году изменит формат

Традиционный библиотечный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в этом году в новом формате, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации города Пскова.

Фото: управление культуры города Пскова

«Уже в девятый раз Централизованная библиотечная система Пскова готовит для жителей и гостей города настоящий праздник книги, который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В 2026 году фестиваль выйдет за привычные рамки и объединит литературу с театром, музыкой, изобразительным искусством и мультипликацией. С 23 по 27 сентября гостей ждут не только традиционная книжная выставка-ярмарка, но и сразу несколько интерактивных площадок: театральная, музыкальная, мультипликационная, иллюстрационная и музейная», - сообщили в управлении.

Участников ждут встречи с современными детскими писателями, мастер-классы от известных иллюстраторов, творческие программы, литературные игры и новые форматы знакомства с книгой.

Выставка-ярмарка печатной продукции пройдет с 25 по 27 сентября в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва.