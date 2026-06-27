В Пскове проходит экскурсионная прогулка для мам с колясками «В ритме города»

В Пскове проходит экскурсионно-просветительское мероприятие для молодых семей «В ритме города», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников / ПЛН

Формат события представляет собой пешую прогулку с детскими колясками, совмещенную с экскурсией по исторической части города.

По данным организаторов, к мероприятию присоединились около 10 человек. Маршрут разработан с учетом доступности для детского транспорта и проходит по ключевым историческим достопримечательностям Пскова.

Участники знакомятся с историей города в сопровождении экскурсовода.