Билеты на гастроли Псковского театра драмы в Москве почти раскупили за сутки

Билеты на сентябрьские гастроли Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина в Москве оказались нарасхват уже в первый день продаж. Об этом сообщил художественный руководитель - директор театра, кинорежиссер Дмитрий Месхиев на своей странице «ВКонтакте».

«С 9 по 13 сентября у нашего Drampush гастроли в Москве, в театре Фоменко. Вчера, 26 июня, выставили билеты на продажу. Это то, что осталось к сегодняшнему утру. Мы крутыши», — написал Дмитрий Месхиев, сопроводив пост скриншотом.

Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина проведет гастроли в Москве 11, 12 и 13 сентября, где покажет два спектакля репертуара на Новой сцене Мастерской Петра Фоменко. 11 и 12 сентября в 19:00 состоится спектакль Петра Шерешевского «Ревизор» (2018), 13 сентября в 15:00 и 20:00 — Антона Федорова «Морфий» (2022).

Режиссер «Ревизора» Петр Шерешевский, почти не меняя текста пьесы, перенес действие в сегодняшний день и резко скорректировал привычный жанр. Его спектакль — своеобразный гибрид гиперреализма и мистического триллера, в финале поднимающийся до трагической ноты. В 2020 году Дарья Чураева стала лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль Марьи Антоновны в этом спектакле. Спектакль — участник фестивалей «Осенний марафон» (Санкт-Петербург, 2018) и «Реальный театр» (Екатеринбург, 2019), а также был показан на гастролях в Новороссийске, Великом Новгороде, Великих Луках, Астрахани, Горно-Алтайске.

Спектакль Антона Федорова, объединивший цикл медицинских рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» и примыкающий к ним «Морфий», в 2023 году был награжден Национальной театральной премией «Золотая маска». В номинации «Лучшая женская роль второго плана» одержала победу артистка Наталья Петрова (за роль Анны Николаевны), в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» — Антон Федоров и Александр Стройло. «Морфий» уже играли на фестивалях «Балтийский дом» (Санкт-Петербург, 2022, Приз зрительских симпатий), «Золотая маска» (Москва, 2023), «Туганлык» (Уфа, 2024) и на гастролях в Ижевске и Санкт-Петербурге.