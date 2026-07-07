День семьи, любви и верности отметят в музее-заповеднике «Изборск» 8 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Афиша: музей-заповедник «Изборск»

Для гостей музея подготовлена программа.

В Доме купца Шведова: 12:00, 16:00 – экскурсия-диалог по выставке «Отроки и зумеры», игра «Скажи это на зумерском», 11:00, 15:00 – музейная программа для детей и взрослых «Изборский дом и всё, что в нём», 14:00 – праздничный концерт «Семья вместе – душа на месте» фольклорного ансамбля «Плескава», 13:00, 15:00 – мастер-класс по созданию традиционный куклы «Неразлучники».

В Изборской крепости: 12:00–16:00 – интерактивная площадка для всей семьи «7Я» в Изборске: баннерные, настольные и подвижные игры.