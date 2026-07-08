Псковичка передала для акции «Единой России» около 80 книг из домашней библиотеки

Жительница Пскова откликнулась на призыв обновить школьные библиотечные фонды к новому учебному году. Мария Станотина передала в региональное отделение партии «Единая Россия» около 80 книг, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении партии.

Фото: Псковское региональное отделение «Единой России»

Вся литература будет направлена в школьные библиотеки муниципальных округов Псковской области в рамках традиционной благотворительной акции, инициатором которой стал секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский.

Среди переданных изданий — произведения классической русской литературы, которые входят в школьную программу, а также различные учебные пособия.

Как рассказала Мария Станотина, решение поделиться частью домашней библиотеки пришло во время домашнего ремонта.

«Дети уже выросли, а у нас начался ремонт. Я решила освободить один шкаф, который занимали книги. Как раз в это время увидела в интернете новостной пост об акции по сбору литературы для школ. Поняла, что это отличная возможность пристроить книги с пользой, не могу просто вынести их на улицу», — поделилась псковичка.

Мария Станотина отметила, что книги в ее квартире — это настоящая семейная ценность. Домашнюю библиотеку она начала формировать еще в советские времена, и даже после передачи 80 экземпляров ее книжные запасы остаются внушительными.

«У меня дома книг очень много, я собираю их с советских времен. Но те, что я передала, точно нужные и важные. Пусть они живут, помогают ребятам лучше учиться и открывать для себя новый мир», — добавила она.

Напомним, акция по сбору книг для школьных библиотек Псковской области продлится до 31 июля. Она проходит при поддержке партии «Единая Россия», фонда «Земляки» и регионального отделения Союза машиностроителей России.

Принести литературу в хорошем состоянии можно в общественные приемные «Единой России». Особый спрос на произведения школьной программы, книги для внеклассного чтения, энциклопедии, познавательную литературу и учебные издания.