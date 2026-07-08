Псковичка передала для акции «Единой России» около 80 книг из домашней библиотеки

Жительница Пскова откликнулась на призыв обновить школьные библиотечные фонды к новому учебному году. Мария Станотина передала в региональное отделение партии «Единая Россия» около 80 книг, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении партии.
Фото: Псковское региональное отделение «Единой России»
Вся литература будет направлена в школьные библиотеки муниципальных округов Псковской области в рамках традиционной благотворительной акции, инициатором которой стал секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский.
Среди переданных изданий — произведения классической русской литературы, которые входят в школьную программу, а также различные учебные пособия.
Как рассказала Мария Станотина, решение поделиться частью домашней библиотеки пришло во время домашнего ремонта.
Мария Станотина отметила, что книги в ее квартире — это настоящая семейная ценность. Домашнюю библиотеку она начала формировать еще в советские времена, и даже после передачи 80 экземпляров ее книжные запасы остаются внушительными.
Напомним, акция по сбору книг для школьных библиотек Псковской области продлится до 31 июля. Она проходит при поддержке партии «Единая Россия», фонда «Земляки» и регионального отделения Союза машиностроителей России.
Принести литературу в хорошем состоянии можно в общественные приемные «Единой России». Особый спрос на произведения школьной программы, книги для внеклассного чтения, энциклопедии, познавательную литературу и учебные издания.