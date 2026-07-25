Сотни псковичей смотрят и слушают «Ленинград» из-за ограды стадиона «Машиностроитель», дожидаясь своей очереди, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Еще не все с билетами прошли на стадион. Люди продолжают героически преодолевать очередь на входе.

Напомним, группа «Ленинград» вышла на сцену стадиона «Машиностроитель» в Пскове после небольшой задержки.

Ранее лидер группы Сергей Шнуров лично поприветствовал собравшихся и попросил немного подождать начала, чтобы успели все, кто ехал издалека.