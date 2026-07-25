Концерт группы «Ленинград» стартовал на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

Группа «Ленинград» вышла на сцену стадиона «Машиностроитель» в Пскове после небольшой задержки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сотни поклонников, выстроившихся в очередь до Октябрьского проспекта, все еще заполняют трибуны. Первые аккорды культовых хитов уже разносятся над стадионом, который впервые после реконструкции принимает событие такого масштаба.

«"На лабутенах" поют в оригинальной версии, с матом», - делятся очевидцы.

Напомним, ранее лидер группы Сергей Шнуров лично поприветствовал собравшихся и попросил немного подождать начала, чтобы успели все, кто ехал издалека.