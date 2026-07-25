Концерт группы «Ленинград» стартовал на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

Группа «Ленинград» вышла на сцену стадиона «Машиностроитель» в Пскове после небольшой задержки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Сотни поклонников, выстроившихся в очередь до Октябрьского проспекта, все еще заполняют трибуны. Первые аккорды культовых хитов уже разносятся над стадионом, который впервые после реконструкции принимает событие такого масштаба.
Напомним, ранее лидер группы Сергей Шнуров лично поприветствовал собравшихся и попросил немного подождать начала, чтобы успели все, кто ехал издалека.