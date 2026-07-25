Фотофакт: Очередь на «Ленинград» растянулась от «Машиностроителя» до Октябрьского проспекта

Желающие попасть на концерт группы «Ленинград» выстроились в огромную очередь, которая протянулась до Октябрьского проспекта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сотни поклонников Сергея Шнурова терпеливо ждут прохода на стадион «Машиностроитель».

«Сергей Шнуров вышел, поприветствовал, попросил подождать 20-30 минут, потому что народ издалека ехал, кто-то не успевает. Очень много людей в трех потоках очереди, по меньшей мере, несколько сотен человек», - рассказали очевидцы.

Напомним, зрителей ждет живое исполнение как культовых хитов, так и новых песен. Обновленный стадион «Машиностроитель» впервые после реконструкции принимает событие такого масштаба: ожидается, что концерт соберет от пяти до восьми тысяч зрителей.