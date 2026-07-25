Фотофакт: Очередь на «Ленинград» растянулась от «Машиностроителя» до Октябрьского проспекта

Желающие попасть на концерт группы «Ленинград» выстроились в огромную очередь, которая протянулась до Октябрьского проспекта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Сотни поклонников Сергея Шнурова терпеливо ждут прохода на стадион «Машиностроитель».
Напомним, зрителей ждет живое исполнение как культовых хитов, так и новых песен. Обновленный стадион «Машиностроитель» впервые после реконструкции принимает событие такого масштаба: ожидается, что концерт соберет от пяти до восьми тысяч зрителей.