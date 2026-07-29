Профсоюзы Псковской и Мурманской областей договорились о культурном обмене

Подписание соглашения о сотрудничестве между отраслевыми профсоюзами работников культуры Мурманской и Псковской областей состоялось сегодня, 29 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей а Псковском областном совете профсоюзов.
Фото: Псковский областной совет профсоюзов
Надёжным гарантом реализации всех взятых обязательств выступил Игорь Иванов, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов.
Договорённости охватывают ключевые направления работы: обмен опытом в правозащитной деятельности и социальном партнёрстве, а также культурный обмен — новые совместные проекты и гастрольные возможности для творческих коллективов.