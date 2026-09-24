Выставка «Иллюстрация детской книги. Наша история в обложках» открылась в Пскове

Выставка «Иллюстрация детской книги. Наша история в обложках», в рамках которой прошла творческая встреча с Сергеем Чистобаевым, открылась в псковской историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва сегодня, 24 сентября. Выставка проходит в рамках литературного фестиваля «Книжная яблоня», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Книжная яблоня» — это крупный ежегодный литературный фестиваль в Пскове, объединяющий детей и подростков вокруг книги. В этом году он проходит с 23 по 27 сентября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Гости выставки познакомились с миром советской книжной иллюстрации и со справочно-информационным изданием «Художники детской книги CCCP. 1945-1999», которое печаталось с 2017 года по 2025 год.

Выставка позволяет не только ознакомиться с творчеством выдающихся советских иллюстраторов, но и проследить, как трансформировались художественные концепции в детской книге, какие темы и сюжеты были востребованы в различные десятилетия.

Выставку представил искусствовед, автор-составитель, издатель и художник книги, член Российской академии художеств и Союза художников Санкт-Петербурга Сергей Чистобаев.

Сбор материала для энциклопедии, состоящей из 13 томов, начался с 1990-х годов, а с 2010-х годов происходило сканирование изображений книг, обложек и разворотов.

Материалы энциклопедии включают в себя около 65 тысяч книг, вышедших с 1945 по 1991 год. Они были распределены по художникам, расположенным в алфавитном порядке. В энциклопедию включено около 5 тысяч художников и 300 тысяч иллюстраций.

С выставкой может познакомиться любой желающий, она продлится до 18 октября.