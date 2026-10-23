Вопрос требует серьезного обсуждения, а не кулуарных решений — Елена Яковлева о передаче Спасо-Преображенского собора РПЦ

Передача Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря из ведения Псковского музея-заповедника в распоряжение Русской православной церкви - это серьезное и важное изменение в судьбе уникального памятника. Такой вопрос требует серьезного обсуждения, а не кулуарных решений. Такое мнение высказала глава Псковского областного отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» (ВООПИиК) Елена Яковлева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Спасо-Преображенский собор долгие годы сохранялся и исследовался с помощью больших государственных средств. Поэтому хотелось бы, чтобы такие решения озвучивались более полно в общественном пространстве, а также сопровождались комментариями», — отметила глава регионального отделения ВООПИиК.

По ее словам, профессиональная общественность и общественная организация обеспокоены тем, как будет обеспечено содержание объекта: «Спасо-Преображенский собор — объект, предназначенный не для эксплуатации, а скорее для сохранения нашей памяти и сокровищ, которые он воплощает в себе. Очень важно, на каких условиях будут обеспечиваться мониторинг, изучение, поддержание состояния фресковой живописи и всего объекта. Какими инструментами это будет делаться? Будет ли это осуществляться силами совместного использования? Либо у епархии есть свои специалисты, о которых мы пока не знаем».

Для сохранения памятника культуры требуются специалисты высокого класса, которых, до последнего момента, предоставлял специальный отдел Псковского музея-заповедника.