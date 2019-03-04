ЖКХ

При администрации Псковской области заработала «горячая линия» по вопросам вывоза мусора

При администрации Псковской области начала работать «горячая линия» по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. С вопросами о вывозе мусора, начислениях за коммунальную услугу, назначении льгот, перерасчете жители региона могут обращаться по телефону 8-8112-299-105.

Линия работает по принципу записи обращений. Абоненту необходимо представиться, оставить свои контактные данные и изложить суть своего вопроса. Специалисты обработают звонок и свяжутся с обратившимся.

Еще одна «горячая линия» действует у регионального оператора по обращению с ТКО: 8-800-234-24-23 (телефон бесплатный и действует по всей России). Также с вопросами по начисленным платежам можно обращаться в областной Госкомитет по строительному и жилищному надзору, телефон: + 7 (8112) 29-98-21.

Напомним, с 1 января в соответствии с требованиями федерального законодательства на территории Псковской области действует новый механизм сбора и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Региональным оператором по итогам открытого конкурса стало ООО «Экопром» (дочернее предприятие группы компаний «Мехуборка»). Предприятие занимается сбором, транспортировкой, сортировкой и утилизацией ТКО и выставляет счета за оказанную коммунальную услугу. Первые квитанции за январь жители получили в феврале. В связи с наличием неточностей в платежных документах и возникла необходимость в организации работы дополнительной «горячей линии».

Добавим, что по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проработан вопрос о предоставлении отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате расходов на вывоз мусора. В ближайшее время на рассмотрение депутатов будет внесен соответствующий законопроект. Планируется, что в общей сложности компенсацию за вывоз ТКО будут получать около 75 тысяч жителей региона.