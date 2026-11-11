Газ провели в первые домовладения островской деревни Ногино

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью 0,7 километра в деревне Ногино Островского муниципального округа и подключили к сетевому газоснабжению первых потребителей в рамках догазификации. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

Фотографии: пресс-служба АО «Газпром газораспределение Псков»

Внутрипоселковый газопровод для газификации Ногино построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области. К сетевому газу в деревне смогут подключиться 15 домовладений. В рамках президентской программы догазификации выполнено строительство газопроводов-вводов до границ земельных участков.