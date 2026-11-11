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Газ провели в первые домовладения островской деревни Ногино

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Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью 0,7 километра в деревне Ногино Островского муниципального округа и подключили к сетевому газоснабжению первых потребителей в рамках догазификации. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

Фотографии: пресс-служба АО «Газпром газораспределение Псков»

Внутрипоселковый газопровод для газификации Ногино построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области. К сетевому газу в деревне смогут подключиться 15 домовладений. В рамках президентской программы догазификации выполнено строительство газопроводов-вводов до границ земельных участков.

«В настоящее время в Островском муниципальном округе по президентской программе догазификации построено более 45 километров распределительных сетей и газопроводов-вводов, газ доведен до границ 850 земельных участков, в 593 домовладениях уже пользуются сетевым газом», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.
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