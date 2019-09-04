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ЖКХ

В Пскове презентовали проект «ЖКХ - право знать»

05.09.2019 22:34|ПсковКомментариев: 0

«Снизить уровень социальной напряженности в сфере ЖКХ», - такую цель ставит новый проект «ЖКХ - право знать», презентация которого прошла в Пскове на полях третьего регионального форума «Активный совет - счастливый дом», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы проекта.

«Мы хотим использовать уже накопленный опыт и помочь неравнодушным гражданам,- рассказывала, представляя проект, исполнительный директор-руководитель аппарата регионального отделения Ассоциации юристов России Неля Лебедева.- Хотим отработать модели коммунального взаимодействия, создать алгоритм для решения часто встречающихся в ЖКХ проблем. Проведем семинары-тренинги по многим вопросам, связанным, например, с общением граждан с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями, по проблемам капитального ремонта, оплаты коммунальных услуг. Пригласим псковичей на лекции профессиональных юристов, каждая из которых будет заканчиваться деловой игрой, в ходе которой будут разбираться конкретные примеры поступивших ранее обращений. Хотим научить людей на практике применять знания для защиты своих прав».

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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