ЖКХ

Установка сеток нового образца для ПЭТ началась в Псковском районе

Установка сетчатых контейнеров нового образца для сбора ПЭТ-бутылок началась в Псковском районе.

25 марта «Мехуборка» разместила сетки для ПЭТ в деревне Неёлово на улице Новой, 1, а также в деревнях Дуброво, Макарино, Подосье, Уграде, сообщается на сайте «Экопрома».

Местные жители положительно отреагировали на выставление сеток и появление возможности сортировать ТКО. Они поинтересовалась, что можно выбрасывать в данные ёмкости, и как часто их будут вывозить. Представители регионального оператора рассказали, что в данные сетки следует выбрасывать только пластик с маркировкой 01, PET, ПЭТ. Вывоз будет осуществляться еженедельно.

Ранее аналогичная ёмкость для пластиковых бутылок была установлена в деревне Щиглицы, жители активно ей пользуются. Еще 10 сеток нового образца установят в поселке Борисовичи на ул. Михайловской, 1, ул. М. Егорова, 2 и 6, ул. Завеличинской, 2, ул. Балтийской, 1б и 5а; в деревне Писковичи на ул. Гецентова, 2 и 9, ул. Набережной, 15; в деревне Хотицы на ул. Загородной, 4.

В Пскове до конца недели будут установлены более 50 новых контейнеров для раздельного сбора пластиковых бутылок.

Установка сеток для ПЭТ осуществляется на оборудованные контейнерные площадки на основании заявки управляющей компании или органа местного самоуправления.

Теперь сетчатые контейнеры оснащены несъемной крышкой с врезным замком. В каждой имеется два отверстия для ПЭТ-бутылок (в старых сетках было одно). Изменились и габариты сеток, при этом их объем остался прежним — 1,1 кубометра. Контейнеры нового образца ниже, что гораздо удобнее для населения.