ЖКХ

Территориальную схему ТКО в Псковской области планируют утвердить в конце октября

Обновленную территориальную схему обращения с ТКО в Псковской области планируют утвердить в конце октября. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

По его словам, территориальная схема была утверждена еще в 2016 году, последняя ее корректировка проходила в феврале 2018 года, но законодательство с тех пор изменилось, поэтому схему необходимо привести в соответствие с действующей ситуацией и с законом: добавляются новые разделы, немного меняются формулировки в существующих. В частности, 10 полигонов ТКО, которые подлежат рекультивации в псковском регионе до 2023 года, будут указаны в обновленной схеме как подлежащие рекультивации.

К настоящему времени территориальная схема актуализирована, и обновленный проект проходит публичное обсуждение. Ознакомиться с ним можно на сайте комитета по строительству и ЖКХ. Сергей Грахов призвал псковичей принять участие в обсуждении территориальной схемы и вносить в нее свои предложения. «Но хочется, чтобы предложения были конструктивными. Комментарии на подобие "А Баба-Яга против" писать не надо», - заметил он.

Сергей Грахов также добавил, что в новой схеме будут оптимизированы места обработки и захоронения ТКО, а за счет этого и маршруты сбора отходов. «Хотим оптимизировать тариф на обращение с ТКО. Может, он и не понизится, но на него можно будет строить экотехнопарк», - сказал председатель комитета и выразил надежду, что новая схема будет утверждена к концу октября. Когда это будет сделано, псковский регион сможет рассчитывать на выделение субсидии для регоператора ТКО. «Надеюсь, Минприроды нас поддержит и выделит эту субсидию», - заключил Сергей Грахов.