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В Псковской области сокращается количество некорректных счетов за вывоз мусора

16.12.2020 16:24|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области сокращается количество некорректно выставляемых счетов за вывоз мусора. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов 16 декабря в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам Сергея Грахова, благодаря активной работе муниципалитетов и регионального оператора удалось «сильно сократить» количество некорректно выставляемых счетов. Только за ноябрь переделано 7700 лицевых счетов.Эта работа продолжается из месяца в месяц.

Сергей Грахов сообщил, небольшой процент некорректных счетов все равно сохранится. Продолжается миграция: люди уезжают за пределы региона или приезжают, но не всегда сообщают об этом в свою управляющую компанию или региональному оператору. Из-за этого возникают «неполадки», пояснил он. По словам председателя профильного комитета, со временем некорректные счета станут единичными случаями.

Теги: #мусор #Мехуборка #квитанции
Источник: Псковская Лента Новостей
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