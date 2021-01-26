У псковского Фонда капремонта сменится руководитель

В Фонде капитального ремонта Псковской области может смениться руководитель. Как стало известно Псковской Ленте Новостей от осведомленных источников, на должность и. о. генерального директора ФКР региона рассматривается Сергей Шарлаев, экс-заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга.
Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей не подтвердил и не опроверг эту информацию. Однако он уточнил, что на этой неделе, действительно, может быть рассмотрен вопрос о назначении нового исполняющего обязанности руководителя Фонда капитального ремонта Псковской области. Кто конкретно претендует на эту должность, чиновник не указал.
Напомним, в ноябре прошлого года пост руководителя регионального Фонда капремонта Псковской области по собственному желанию покинул Виктор Иващенко. И. о. генерального директора после его ухода назначена Оксана Лапшина.