ЖКХ

У псковского Фонда капремонта сменится руководитель

В Фонде капитального ремонта Псковской области может смениться руководитель. Как стало известно Псковской Ленте Новостей от осведомленных источников, на должность и. о. генерального директора ФКР региона рассматривается Сергей Шарлаев, экс-заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей не подтвердил и не опроверг эту информацию. Однако он уточнил, что на этой неделе, действительно, может быть рассмотрен вопрос о назначении нового исполняющего обязанности руководителя Фонда капитального ремонта Псковской области. Кто конкретно претендует на эту должность, чиновник не указал.

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Напомним, в ноябре прошлого года пост руководителя регионального Фонда капремонта Псковской области по собственному желанию покинул Виктор Иващенко. И. о. генерального директора после его ухода назначена Оксана Лапшина.