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Восстановления электроснабжения ожидают в 32 населенных пунктах Пыталовского округа

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Ситуация с электроснабжением на территории Пыталовского муниципального округа постепенно улучшается. На сегодняшнее утро остаются в работе 32 населенных пункта, в которых проживает 123 человека. Об этом пишет глава округа Вера Кондратьева в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Вера Кондратьева / «ВКонтакте»

По её словам, начинают отрабатываются индивидуальные заявки. За вчерашние сутки удалось подключить большое количество деревень, частный сектор города.

Сегодня работают пять бригад: 16 человек, пять единиц техники. Помощь до сих пор оказывают специалисты из Вологды, а также бригада из Острова. Большое количество заявок поступает из Гавровского и Линовского территориальных отделов, туда будут направлены основные силы.

Глава также обращает внимание, что на замену упавших или поврежденных опор электропередачи времени требуется гораздо больше.

«Благодарю всех за понимание и терпение! Я на связи с вами, с руководством филиала "Россетей" и нашим участком, контролирую ситуацию, отвечаю на обращения и звонки», - пишет Вера Кондратьева.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно на единый бесплатный телефон горячей линии «Россетей»: 8‑800‑220‑0‑220; для абонентов мобильной связи доступен короткий номер — 220; в службу ЕДДС округа: 8(81147) 2‑33‑63.

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Пресс-портреты

Кондратьева Вера Михайловна

Кондратьева Вера Михайловна

Глава Пыталовского муниципального округа.

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