Восстановления электроснабжения ожидают в 32 населенных пунктах Пыталовского округа

Ситуация с электроснабжением на территории Пыталовского муниципального округа постепенно улучшается. На сегодняшнее утро остаются в работе 32 населенных пункта, в которых проживает 123 человека. Об этом пишет глава округа Вера Кондратьева в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Вера Кондратьева / «ВКонтакте»
По её словам, начинают отрабатываются индивидуальные заявки. За вчерашние сутки удалось подключить большое количество деревень, частный сектор города.
Сегодня работают пять бригад: 16 человек, пять единиц техники. Помощь до сих пор оказывают специалисты из Вологды, а также бригада из Острова. Большое количество заявок поступает из Гавровского и Линовского территориальных отделов, туда будут направлены основные силы.
Глава также обращает внимание, что на замену упавших или поврежденных опор электропередачи времени требуется гораздо больше.
Сообщить об отключениях электроэнергии можно на единый бесплатный телефон горячей линии «Россетей»: 8‑800‑220‑0‑220; для абонентов мобильной связи доступен короткий номер — 220; в службу ЕДДС округа: 8(81147) 2‑33‑63.
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