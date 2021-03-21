ЖКХ

Провести ремонт отопления в детском саду в Пыталово потребовала прокуратура

В Пыталовском районе прокуратура принимает меры по защите прав воспитанников детского сада. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, прокуратурой района проведена проверка по жалобе местного жителя по вопросу неисправности отопительной системы в МБДОУ «Детский сад №1 г. Пыталово» (филиал детского сада «Березка»), по результатам которой выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В прокуратуре пояснили, что согласно федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что ввиду неисправности отопительной системы температура воздуха в детском дошкольном учреждении не соответствует нормативным величинам, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что указывает на нарушение данных требований.

В целях устранения нарушений закона прокуратурой Пыталовского района внесено представление в адрес заведующей МБДОУ «Детский сад №1 г. Пыталово» с требованием о принятии мер по ремонту отопительной системы и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.