ЖКХ

В Усвятах заменили металлические контейнеры для ТКО на новые

65 контейнеров для твердых коммунальных отходов выгрузили в поселке городского типа Усвяты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора — «Мехуборки».

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«К 11.10 были отправлены две машины с 19 баками 1,1 м3, которые уже пронумерованы и промаркированы. Они пришли на смену старым металлическим контейнерам, объем которых составлял 0,75 м3. В силу времени и эксплуатации они уже приходят в плачевное состояние», - рассказали в пресс-службе «Мехуборки».

Воспользоваться новыми контейнерами уже могут жители Солнечного переулка, улиц Набережной, Козловской и Лесной. В течение дня планируют выставить весь объем контейнеров.