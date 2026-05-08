«Экогрупп» оповещает псковичей о графике работы офисов в праздничные дни

Представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экогрупп» оповестили псковичей о графике работы офисов в праздничные дни на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

8 мая — предпраздничный день, рабочий день сокращен на 1 час. В городе Псков на улице Металлистов, дом 18 (3 этаж) отделение будет работать до 15:00. В городе Великие Луки на улице Карла Либкнехта, дом 24 отделение также будет работать до 15:00.

С 9 по 11 мая выходные дни.

Колл-центр работает по графику организации: 8( 8112) 20-14-31 или 8 (8112) 20-14-32.