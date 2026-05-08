Аварийное отключение электроснабжения произошло в Локне

Временное отключение электроэнергии в связи с аварийной ситуацией произошло в поселке Локня сегодня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Локнянского муниципального округа.

В зоне отключения находится улицы Кушнаренко (частично), Первомайская (частично), Матросова и переулок Школьный.

Причина отключения — ремонт уличного освещения. На данный момент бригада специалистов ведет диагностику и устраняет неисправности. Ориентировочный срок восстановления электроснабжения — до 13:00.

По вопросам отключения можно обращаться в единую аварийно-диспетчерскую службу. «Горячая линия»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно) или короткий номер с мобильного: 220.