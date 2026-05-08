Утопия перекопанного Пскова: в «Горводоканале» рассказали, почему нельзя заменить все трубы разом

Поддержание в идеальном состоянии более 870 километров подземных трубопроводов (водопровод, канализация, ливневка) — это сложнейшая инженерная и организационная задача, не имеющая простых решений. В муниципальном предприятии города Пскова «Горводоканал» пояснили, почему ремонты — это не признак плохой работы, а необходимая и продуманная часть повседневной деятельности.

На предприятии подчеркивают, что ремонты — это не всегда реакция на аварии, но и системная профилактика. «Горводоканал» работает не только «здесь и сейчас», но и на перспективу. Помимо этого, есть специальные подразделения, которые занимаются исключительно планированием и проведением профилактических мероприятий, капитального ремонта, промывок и строительством новой инфраструктуры.

«Мы используем современное программное обеспечение, куда заносится вся информация о состоянии сетей: результаты обследований, сроки службы труб и оборудования, история всех ремонтов. Эта система помогает прогнозировать поведение сетей и составлять детальные планы работ на перспективу. Профилактика — это огромный, но невидимый объем работы, и без нее аварий было бы в разы больше», — подчеркнули на предприятии.

Почему нельзя заменить все разом и забыть о проблемах?

По мнению «Горводоканала», это утопия, требующая двух невозможных вещей: огромных финансовых ресурсов, нереальных для Пскова, и паралича городской жизни на долгие годы.

«Представьте: чтобы заменить даже половину сетей, нужно перекопать сотни километров улиц. Это как перестраивать целый город под землей», — пояснили на предприятии.

Любая постоянно используемая инфраструктура изнашивается — это объективный закон. Трубы работают 24/7 под давлением, подвергаясь коррозии и другим воздействиям. Это как подошва ботинок — стирается от ежедневной ходьбы, и ее нужно чинить или менять. Так и с трубами — плановый ремонт это нормальная «починка» изношенных элементов.

Как выбираются участки для ремонта?

При выборе приоритетных участков для ремонта специалисты в первую оценивают срочность участков, представляющих наибольший риск прямо сейчас. Затем они учитывают возможность, анализируя, какие проекты можно реализовать в рамках текущего и запланированного финансирования (включая поиск инвестиций и кредитов).

И только после этого работники минимизируют неудобства, чтобы ремонт затронул наименьшее число жителей. Иногда, например, возможно совместить работы с другими городскими проектами.

Таким образом происходит целый анализ массы данных: документация (включая советские нормы сроков службы старых труб), показания датчиков давления, признаки износа на смежных участках. Цель — направить ресурсы туда, где польза будет максимальной, а дискомфорт для города — минимальным.

Почему все равно случаются внезапные аварии?

Даже при самой тщательной работе и профилактике дать 100% гарантию от внезапных прорывов технически невозможно. «Представьте чашку – вы знаете, что фарфор хрупок, но предсказать, в каком именно месте и когда появится трещина, нельзя. Так и с трубами протяженностью в сотни километров: любой метр сети теоретически может дать течь, даже если вчера все показатели были в норме. Абсолютно надежных прогнозирующих технологий, исключающих неожиданности, пока не существует», - подчеркнули на предприятии.

«Наша задача — не ждать катастроф, а системно снижать риски. Мы постоянно работаем над повышением надежности. Например, развиваем кольцевые схемы водоснабжения (аналог объездной дороги). Это позволяет при ремонте на одном участке подавать воду в обход, по трубопроводу-«дублеру», минимизируя или даже исключая отключение потребителей», — резюмировали в «Горводоканале».

Подводя итог сказанному, текущие ремонты — это обычная рутина для поддержания жизнеспособности огромной и сложной системы, которой пользуется весь город. Идеала достичь сложно, но специалисты муниципального предприятия прилагают все усилия, чтобы водоснабжение и водоотведение потребителей Пскова оставалось максимально надежным.