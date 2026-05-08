«Госуслуги» есть у нас дома

Все большую популярность в Псковской области приобретает сервис «Госуслуги Дом», предоставляющий собственникам возможность управлять имуществом с помощью смартфона, и синхронизированные с ним домовые чаты в «Максе». Как жители региона используют технологии для облегчения коммунальных хлопот, разбиралась Псковская Лента Новостей.

Форточка в едином окне

В подъездах псковичей недавно начали появляться объявления с QR-кодами, ведущими на новые домовые чаты. Подобные «болталки» существуют давно, внутри соседи обсуждают, кто неправильно припарковал машину, когда выходить на субботник, и слышал ли кто-нибудь даты отключения горячей воды. Однако нынешние чаты – официальные, созданы они в национальном мессенджере «Макс». Разница – колоссальная.

В домовой чат в «Максе» прямиком поступает информация о плановых отключениях воды, электричества, газа, ремонтных работах и других важных событиях в доме. Прямо здесь можно организовать сбор подписей соседей за полезную инициативу в электронном виде, и они будут иметь такую же силу, как оставленные от руки на печатном бланке. Благодаря чат-боту «Госуслуг» сообщения о перегоревшей лампочке, необходимости проведения в подъезде уборки или покоса травы перед домом отправляются сразу в управляющую компанию и получают статус официальных обращений, обязательных к рассмотрению.

2993 домовых чата создано в «Максе» для жителей Псковской области, к ним уже присоединились более 36 257 пользователей.

А еще можно твердо быть уверенным, что общаешься со своими соседями, а не с дезинформаторами, распространяющими фейки. Ну, и владелец чата по своему почину не удалит из него соседа за несовпадающее мнение.

«Суть этих чатов и в простоте обращения граждан в управляющую организацию, и в появлении площадки для обсуждения проблем дома и дальнейшего взаимодействия соседей», - говорит Алексей Крюков, заместитель регионального министра по контролю и надзору.

Все эти преимущества – благодаря тому, что домовые чаты из «Макса» синхронизированы с сервисом «Госуслуги Дом», через который происходит авторизация пользователей и который является, по сути, «единым окном» для взаимодействия жильцов и системы ЖКХ.

С человеческим лицом

Сервис «Госуслуги Дом» работает и как раздел на портале госуслуг (удобно открывать с компьютера), и как отдельное мобильное приложение. Здесь собран едва ли не весь функционал по управлению многоквартирным домом. Более того, удаленно решать насущные коммунальные вопросы может не только собственник, но и делегированные им лица, например, внуки, чтобы старшее поколение не тратило нервы по очередям в инстанциях.

Через сервис удобно отправлять обращения, выбрав подходящие категории, остается только изложить суть проблемы. Для управляющей компании такое обращение равноценно высланному на бумаге, а срок ответа на него строго регламентирован и составляет от 1 до 30 дней в зависимости от типа.

Недавно портал разослал пользователям уведомление о том, что уже доступен финансовый отчет по расходованию средств на содержание дома за прошлый год. В документе видно, на что управляйка потратила деньги собственников, и в каком состоянии находится имущество.

Здесь же можно в онлайн-формате провести общедомовое собрание. В том числе, инициировать смену УК. Поскольку авторизация в приложении происходит через учетную запись на «Госуслугах», то теперь подмена подписей в протоколах общего собрания становится невозможной – такие печальные случаи псковичам известны. Прозрачность и правомерность собраний становится отличным инструментом борьбы с недобросовестными организациями.

68302 человека из Псковской области (то есть каждый седьмой взрослый житель региона) уже скачали «Госуслуги Дом». 26553 заявки отправили пользователи с помощью сервиса в управляющие и ресурсоснабжающие организации.

Среди других полезных опций: передача показаний счетчиков, график проведения капремонта, информация о важных событиях в доме – для тех, кто по каким-то причинам не вступил в домовой чат в «Максе». Ссылка на такой чат находится здесь же.

Функционал сервиса «Госуслуги Дом» постоянно расширяется. Недавно появилась возможность создавать коллективную заявку, получая поддержку соседей за несколько кликов. После того, как хотя бы один сосед поддержит такую заявку, её можно направлять в управляющую организацию.

1003 коллективных заявки уже отправили в свои управляющие компании жители Псковской области.

И запущен режим «несобственника», то есть добавлена возможность того самого делегирования. Теперь в приложении можно разрешить заниматься бытовыми вопросами тем, кому доверяет пользователь. Оплачивать счета, передавать показания или подавать заявки теперь может любой человек, которому хозяин недвижимости решит предоставить гостевой доступ. Благодаря нему арендаторы смогут сами решать бытовые вопросы, а детям и внукам стало проще помогать старшим родственникам с оплатой тех же счетов.

Приложение поддерживает прямую связь пользователей с аварийными службами. Управляющие компании уже внесли телефоны своих диспетчерских, а приложение покажет эти данные и подскажет, в каких случаях целесообразно звонить (вроде прорыва трубы в подвале или внезапного «конца света» с отключением электричества).

Добавлены в приложение и собственники частных домов. Им, конечно, не нужно проводить общее собрание или менять управляйку. Зато они могут передавать показания счетчиков, оплачивать квитанции, заказывать поверку приборов учета, обращаться в ресурсоснабжающие организации (например, на водоканал или к газовикам) и тоже передавать гостевой доступ.

Система ЖКХ многих жильцам кажется монструозной махиной, к которой боязно подступаться. Однако внедрение и в эту сферу отечественных цифровых разработок делает ее более открытой и человечной.

Юлия Магера

