ЖКХ

Совещание по вопросам капремонта жилого фонда прошло в областном Собрании

По инициативе председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова в Собрании прошло совещание по проблемам выполнения капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В дискуссии, поводом для которой послужили направленные в адрес депутата обращения, приняли участие и. о. заместителя главы администрации Пскова Елена Жгут, заместитель начальника отдела модернизации жилищного фонда областного комитета по строительству и ЖКХ Мария Васильева, генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев, директор управляющей компании «Микрорайон №7» Андрей Комлев.

«У наших граждан и у меня как у депутата и члена попечительского совета регионального фонда капремонта накопилось достаточно много вопросов по ситуации с выполнением областной программы капитального ремонта, - обратился к участникам встречи Алексей Севастьянов. – Я предлагаю на примере одного конкретного обращения жителей дома №5 по переулку Машиниста в Пскове – в доме, где собираемость взносов на капремонт составляет 95%, была заменена кровля, но не отремонтирована неисправная система горячего водоснабжения – дать ответ на общие вопросы: как утверждаются сроки начала ремонта, по какому принципу определяется объем необходимых работ и кто следит за качеством выполнения капремонта?»

Алексей Севастьянов предположил, что специалистам ответы на эти вопросы кажутся очевидными, но обычным гражданам, заметил депутат, порой бывает сложно разобраться в правовых аспектах и понять логику регоператора.

Руководитель фонда капремонта Сергей Шарлаев разъяснил, как определяется очередность ремонта того или иного многоквартирного дома. «У нас есть большая региональная программа, в которой определены утвержденные в 2014 году ориентировочные сроки. В целях конкретизации этих сроков готовятся краткосрочные планы на трехлетку, которые формируются исходя из объема имеющегося финансирования», - сказал специалист, уточнив, что расчет средств ведется по каждому муниципальному образованию. «Сколько собрано в Пскове, столько и можем потратить. Плюс остатки прошлых лет, если они есть», - привел он пример.

«Понятно, что собранных денег не хватает на ремонт всех домов, но объясните, при составлении планов на трехлетку мнение самих жильцов учитывается?» - спросил Алексей Севастьянов.

По словам Сергея Шарлаева, какому многоквартирному дому капремонт срочно необходим, а где еще можно повременить, решает не региональный оператор – предложения по формированию краткосрочного плана готовят органы местного самоуправления, которые, в свою очередь, получают информацию о степени износа жилого фонда от управляющих компаний. Но в этой цепочке, по словам директора фонда, есть слабое звено – управляющие организации часто заносят в паспорт дома некорректные данные об износе конструктивных элементов либо вообще не делают этого.

«Были случаи, когда мы узнавали о выполненном ремонте крыши, приступая к работам – электронные паспорта не были заполнены», - поддержала коллегу Мария Васильева. Представитель органа исполнительной власти обратила внимание на еще одну проблему – жильцы многоквартирных домов в общей массе проявляют пассивность и не хотят принимать решения, связанные с капремонтом своего дома, на общем собрании собственников. Так, по словам Марии Васильевой, произошло и в случае с домом на переулке Машиниста – решение о первоочередном ремонте аварийной крыши принял орган местного самоуправления, поскольку жильцы не смогли определить приоритеты в установленный законодательством трехмесячный срок.

От лица управляющих компаний на совещании выступил Андрей Комлев. По его мнению, сегодняшние проблемы с капитальным ремонтом жилого фонда – наследие советских времен. «Мы годами капитально не ремонтировали многоквартирные дома, и очевидно, что одним махом фонд не сможет справиться с этой задачей, но поэтапно сделать, возможно», - высказался руководитель УК.

Резюмируя, Алексей Севастьянов отметил, что проблемы с капитальным ремонтом жилого фонда обусловлены совокупностью причин: как объективных – нехватка денег и ветхость жилого фонда, так и связанных с несовершенством законодательства и бюрократическим подходом.

«У нас нет задачи искать виноватых, а есть стремление разобраться в причинах, по которым система дает сбой, и предложить возможные пути решения проблем», - обозначил цель проведённой встречи депутат.

Алексей Севастьянов попросил специалистов фонда капремонта, управляющих компаний, профильного органа исполнительной власти и органа местного самоуправления сформулировать конкретные предложения о необходимости внесения изменений в нормативные документы, регулирующие сферу капитального ремонта многоквартирных домов. Письмо с обобщенными предложениями будет направлено в комитет по законодательству и местному самоуправлению.