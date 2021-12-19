ЖКХ

Псковский губернатор назвал проблемой низкие зарплаты в Фонде капремонта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 декабря назвал проблемой низкие зарплаты в Фонде капремонта региона.

«Фонд капремонта неплохо работает, качество повысилось, смотрят за подрядчиками и требуют качество. Проблемы в фонде — низкие зарплаты. Чтобы их решить, нужно около 30 млн рублей. Будем думать, что делать», - сказал он.

Кроме того, программа капремонта, по его словам, была плохо просчитана. «Разрыв между средствами, которые Фонд аккумулирует, и теми, что нужно, - около 7 млрд рублей», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что износ объектов в сфере ЖКХ в Псковской области превышает 70%, а в отдельных районах подошел к 100%.