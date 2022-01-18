Андрей Тарасов: В Пскове не организован правильный контроль за управляющими компаниями

В Пскове до сих пор не организован правильный контроль за управляющими компаниями. Такое мнение в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал директор управляющей компании «Псковжилсервис», эксперт в сфере ЖКХ Андрей Тарасов.
По его мнению, проблемы возникают из-за неправильной организации деятельности «управляек» в целом. «Если деятельность организовать так, что нарушать закон будет выгоднее, чем его не нарушать, то отсюда все будет дальше проистекать. И в сфере ЖКХ, и в любой другой сфере», - подчеркнул эксперт.
Андрей Тарасов также прокомментировал ситуацию с уборкой междворовых пространств в городе от снега.
«Я так понимаю, что в зимний период основная претензия связана с вопросом содержания дворовых территорий, но тут еще есть другая проблема. В свое время, когда руководство города хотело произвести в городе плотную застройку, "насажать" домов, было принято решение, что территория многоквартирных домов будет формироваться по минимальному принципу, чтобы внутри двора можно было засунуть еще какое-то строение. И отсюда сформировали территорию многоквартирных домов так, что управляющие компании практически не отвечают за состояние внутридворовых территорий», - добавил Андрей Тарасов.