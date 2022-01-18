ЖКХ

Андрей Тарасов: В Пскове не организован правильный контроль за управляющими компаниями

В Пскове до сих пор не организован правильный контроль за управляющими компаниями. Такое мнение в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал директор управляющей компании «Псковжилсервис», эксперт в сфере ЖКХ Андрей Тарасов.

«Берете любую управляющую компанию или ТСЖ и смотрите, нормально ли она убирает снег, если ли другие жалобы, штрафуют ли ее, организован ли там нормальный методичный контроль. Если эти вещи не делать, управляющие компании будут знать, что работать нужно только по жалобам, а не тогда, когда они на самом деле должны работать. Я считаю, что в Пскове до сих пор не организован правильный контроль за управляющими компаниями. Контроль должны вести те службы, которые отвечают за благоустройство, в городе Пскове, это комитет по региональному контролю и надзору Псковской области. Все остальные службы рассматривают более серьезные нарушения», - заметил Андрей Тарасов.

По его мнению, проблемы возникают из-за неправильной организации деятельности «управляек» в целом. «Если деятельность организовать так, что нарушать закон будет выгоднее, чем его не нарушать, то отсюда все будет дальше проистекать. И в сфере ЖКХ, и в любой другой сфере», - подчеркнул эксперт.

Андрей Тарасов также прокомментировал ситуацию с уборкой междворовых пространств в городе от снега.

«Я так понимаю, что в зимний период основная претензия связана с вопросом содержания дворовых территорий, но тут еще есть другая проблема. В свое время, когда руководство города хотело произвести в городе плотную застройку, "насажать" домов, было принято решение, что территория многоквартирных домов будет формироваться по минимальному принципу, чтобы внутри двора можно было засунуть еще какое-то строение. И отсюда сформировали территорию многоквартирных домов так, что управляющие компании практически не отвечают за состояние внутридворовых территорий», - добавил Андрей Тарасов.