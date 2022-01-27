ЖКХ

Более 55 квартир для переселения жильцов аварийных домов приобрели в Великих Луках в 2021 году

Более 55 квартир для переселения жильцов аварийных домов приобрела администрация Великих Лук в 2021 году. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Инстаграм.

Великие Луки в 2021 году получили на реализацию региональных проектов 697,7 миллионов рублей, напомнил глава региона.

«На эти деньги удалось приобрести 56 квартир для переселения граждан из аварийного жилья, 12 уже передали новым владельцам. Еще 44 семьи получат квартиры в феврале, когда будет сдан многоквартирный дом – жаль, что муниципалитет не включился в работу, чтобы сдать многоквартирный дом вовремя», - отметил губернатор.

Фото здесь и далее: инстаграм Михаила Ведерникова

Кроме того, власти города создали модельную библиотеку на базе детской библиотеки имени Аркадия Гайдара. Здесь обустроили пространство в виде библиотечного городка с интерактивными площадками.

В Центр эстетического воспитания приобрели музыкальные инструменты, оборудование, кресла для зала. Центр в 2021 году отметил 30-летний юбилей работы. Сегодня здесь обучается более 300 детей.

Помимо этого удалось создать места для допобразования в Центре технического творчества, Доме детского творчества, спортшколах «Олимпия» и «Атлетика». Для этого закупили музыкальные инструменты, телескоп, конструкторы по робототехнике, велосипеды, лыжный спортинвентарь.

Кроме того, в Великих Луках создали центр цифрового образования для детей «IT-куб» на базе школы №13. Здесь ребята изучают языки программирования, разработку мобильных приложений, технологии виртуальной и дополненной реальности. В этом же здании действует открытый годом ранее «Кванториум»: в дальнейшем планируется разработать для них совместные программы, чтобы образовательные центры дополняли друг друга.

Власти муниципалитета привели в порядок 5 общественных территорий, в том числе - детские площадки, а на средства экономии выполнили работы по озеленению, отметил губернатор.

На стадионе «Экспресс» обновили искусственное покрытие футбольного поля и легкоатлетических дорожек, а также поставили 83 единицы оборудования для хоккея. Также создали спортплощадку ГТО.

«К сожалению, администрация не справилась со строительством ФОКОТа. Как я говорил ранее, спортивный объект будет установлен в Псковском районе. Рассчитываю, что в этом году администрация Великих Лук будет работать активнее – планы у нас серьезные, и возможности тоже есть», - заключил Михаил Ведерников.