ЖКХ

Псковский губернатор рассказал о помощи районам для оплаты отопительного сезона

Губернатор Псковской области принял «ряд важных решений для уверенного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов». Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

«На содержание незаселенного жилищного фонда, переданного от Минобороны, поручил выделить Гдовскому району 5,1 млн рублей, Островскому – 2,5 млн рублей», - отметил губернатор и пояснил, что в этом жилом фонде никто не проживает, а оплата коммунальных услуг ложится на муниципальный бюджет «тяжелым бременем».

Выделенные деньги помогут частично восполнить затраты районов на содержание жилфонда, добавил Михаил Ведерников.

Кроме того, Стругокрасненский район получит 4,3 млн на компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг муниципальными образовательными организациями.

«Дополнительно главы муниципальных образований совместно с руководителями муниципальных предприятий ЖКХ до 1 марта 2022 года должны представить программы оздоровления муниципальных предприятий ЖКХ. Комитету по финансам поручено мониторировать доходы муниципалитетов в этом направлении», - добавил глава региона.

Также главы Невельского, Великолукского, Гдовского, Куньинского, Новоржевского, Стругокрасненского и Усвятского районов внесли изменения в бюджеты муниципальных образований, которые позволили скорректировать финансовое обеспечение прохождения отопительного сезона.

«За четвертый квартал 2021-го года эти районы получили 6,5 млн рублей на финансирование субсидий на межтарифную разницу. В общей сложности всем муниципальным образованиям перечисления на субсидии по межтарифной разнице составили более 180 млн рублей», - заключил Михаил Ведерников.