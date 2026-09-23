Готовность объектов ЖКХ в Псковской области к отопительному сезону превысила 95%

Общая готовность объектов ЖКХ в Псковской области к отопительному сезону составляет более 95%. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах.

Подготовку к предстоящему отопительному периоду глава региона обсудил на рабочем совещании. В режиме ВКС также подключились главы муниципалитетов.

«Работа идет в плановом режиме. При необходимости и при наличии запроса жителей и руководителей учреждений социальные объекты уже можно подключать к теплу. Общая готовность объектов ЖКХ в Псковской области составляет более 95%», – отметил Михаил Ведерников.

По его словам, 11 муниципалитетов – Бежаницкий, Куньинский, Невельский, Островский, Палкинский, Печорский, Псковский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Струго‑Красненский и Усвятский – уже отчитались о полной готовности. «Прошу глав еще раз проверить готовность ключевых объектов на своей территории. Помним истории прошлого года – все технические вопросы должны быть максимально отработаны до начала постоянной подачи тепла», – добавил глава региона.

Со стороны области муниципалитетам оказана значительная поддержка. На первоочередные мероприятия по подготовке к отопсезону направлено 150 миллионов рублей, дополнительно согласовано еще почти 47 миллионов.