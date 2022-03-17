ЖКХ

Сотрудникам «Экопрома» вручили благодарственные письма

Сотрудникам филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») вручили благодарственные письма в честь дня работников ЖКХ сегодня, 21 марта. Об этом сообщается в группе регоператора в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Мехуборка Псков» / «ВКонтакте»

Сегодня в офисе директор филиала «Экопром» Александр Киселев вручил сотрудникам благодарственные письма. Их получили сотрудники договорного отдела и центра обслуживания клиентов, территориального и юридического отдела.

«Наша главная задача с вами - это обеспечение качественной предоставляемой услуги для населения по обращению с ТКО. Спасибо вам всем за проделанную работу и за тот труд, который возложен на ваши плечи!» - сказал он.

Кроме того, вручение грамот сотрудникам базы проведут в среду на общем собрании перед выпуском автомобилей.