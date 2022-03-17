ЖКХ

Оплатить задолженность по капремонту в рассрочку предлагают псковичам

Региональный оператор предлагает альтернативу судебному взысканию задолженности по капитальному ремонту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда капремонта Псковской области.

Оплата взносов является обязательной для собственников помещений в многоквартирных домах в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 181 Жилищного кодекса РФ. Наличие задолженности по взносам влечет за собой взыскание долга в судебном порядке. В результате собственникам придется оплатить еще госпошлину, судебные издержки, пени за несвоевременную оплату.

Хотя в Псковской области большинство жителей своевременно оплачивают взнос на капитальный ремонт, есть и должники, отметили в учреждении.

Чтобы не доводить ситуацию до суда, жителям Псковской области предлагают заключить соглашения о рассрочке образовавшейся задолженности по оплате взносов на капремонт сроком до 12 месяцев в зависимости от размера суммы задолженности.

Погашение долга будет происходить не единовременно, как при судебном решении, а по графику, которого необходимо неукоснительно придерживаться. Должник вправе осуществлять досрочное погашение. Помимо основного долга у плательщиков остается обязанность уплачивать и текущие платежи, начисляемые ежемесячно.

Региональный оператор уже заключил с собственниками 127 соглашений о рассрочке задолженности на сумму более 2,4 миллиона рублей.

Для предоставления рассрочки собственнику помещения необходимо обратиться в фонд капремонта с заявлением (бланк заявления находится в разделе «Собственникам»/ «Документы собственникам»).

К заявлению необходимо предоставить:

копию документа, подтверждающего право собственности заявителя на помещение в многоквартирном доме;

копию документа, подтверждающего оплату взносов на капремонт не менее, чем за три последних месяца на дату оформления рассрочки платежа.

Если собственник является юрлицом, необходимо обратиться с доверенностью от юридического лица, копией паспорта и копией документов, подтверждающих оплату взносов на капитальный ремонт не менее, чем за три последних месяца на дату оформления рассрочки платежа.

Документы можно направить следующими способами:

лично передать сотрудникам по адресу: улица Петровская, 51, 5 этаж;

прислать в печатном виде по почте: Псков, улица Петровская, 51 (получатель: РОФКР ПО);

направить отсканированные документы на официальную электронную почту: info@fkr60.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам расчетной группы: 8(8112)298217, 8(8112)298227, 8(8112)298270, 8(8112)298268, 8(8112)298269, или по телефону «горячей линии» 8(8112)298223.