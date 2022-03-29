ЖКХ

В Псковском районе восстанавливают газоснабжение после аварии

В Псковском районе восстанавливают газоснабжение после аварии, случившейся в ходе строительно-монтажных работ. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

«Проводились строительно-монтажные работы, экскаватором случайно задели газопровод. "Газпром" за ночь восстановил повреждения, а сейчас идет плановое восстановление газоснабжения. Так как у компании есть регламент, это происходит постепенно, поэтапно», - пояснил Святослав Колинко.

В компании «Газпром межрегионгаз Псков» сообщили, что 29 марта в 14.10 ООО «Оптима» без согласования и вызова представителя АО «Газпром газораспределение Псков» проводило земляные работы. В результате был поврежден стальной подземный газопровод высокого давления диаметром 530 миллиметров.

«Поврежденный участок - межпоселковый газопровод, находящийся между ГРС "Псков" и ГРС "Псковская птицефабрика", а место повреждения находится напротив птицефабрики ООО "Племрепродуктор Назия"», - говорится в сообщении.

Так, в результате аварии газоснабжение прекратилось в 188 частных домах нескольких населенных пунктов, в том числе в деревне Дуброво, Северик и Щиглицы. Сейчас ведутся работы по повторному пуску газа в дома.