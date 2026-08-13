Инвентаризация площадок для сбора ТКО началась в Пскове

Порядок в ситуации с перенакоплением твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках наводят в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Пскова

В Пскове зафиксировано 611 площадок накопления ТКО (твердых коммунальных отходов). Ответственность за их содержание несут собственники многоквартирных домов, юридические лица и администрация города Пскова.

В этом месяце управлением городского хозяйства совместно с управляющими компаниями организовала инвентаризацию всех контейнерных площадок: замеряются их размеры, фиксируется перенакопление или необходимость в обновлении площадки. Эти данные будут использоваться сотрудниками управления в проводимой работе по приведению контейнерного парка города Пскова в нормативное состояние.

По состоянию на 13 августа инвентаризацию провели 11 управляющих компаний, и эта работа ежедневно продолжается.