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Инвентаризация площадок для сбора ТКО началась в Пскове

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Порядок в ситуации с перенакоплением твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках наводят в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города. 

Фото здесь и далее: администрация Пскова

В Пскове зафиксировано 611 площадок накопления ТКО (твердых коммунальных отходов). Ответственность за их содержание несут собственники многоквартирных домов, юридические лица и администрация города Пскова. 

В этом месяце управлением городского хозяйства совместно с управляющими компаниями организовала инвентаризацию всех контейнерных площадок: замеряются их размеры, фиксируется перенакопление или необходимость в обновлении площадки. Эти данные будут использоваться сотрудниками управления в проводимой работе по приведению контейнерного парка города Пскова в нормативное состояние. 

 

По состоянию на 13 августа инвентаризацию провели 11 управляющих компаний, и эта работа ежедневно продолжается. 

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