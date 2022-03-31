ЖКХ

Проблему ремонта протекающих кровель поднял Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 31 марта поднял проблему протекающих кровель, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Котов подчеркнул, что поступает большое количество обращений от граждан о протекающих крышах многоквартирных домах. А в итоге фонд капремонта ссылается на то, что дом не включен в краткосрочную программу капремонта, и сразу отремонтировать кровлю не может, указал он. «Какие есть выходы?» - спросил спикер регионального парламента.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ответ указал на управляющие компании. «Текущие кровли должна делать управляющая компания, она за это получает деньги», - подчеркнул он.

Александр Котов обратил внимание, что текущий ремонт кровли — это, например, замена листа шифера. Но есть такие кровли, состояние которых требует исключительно капремонта. «Это очень важная проблема», - отметил он и предложил перемещать ремонт подобных кровель на более ранний период.

Сергей Грахов в ответ сказал, что собрание жильцов должно обратиться в орган местного самоуправления по поводу проведения ремонта кровли, а муниципалитет затем передает данные в фонд капремонта. «Эту кровлю ставят на период следующего года», - уточнил он.

Александр Котов привел пример: на улице Промышленной в Плюссе люди два года обращаются с просьбой починить кровлю.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ обратил внимание на то, что необходимо в ручном режиме добавиться от муниципалитета, чтобы он направил необходимый пакет документов в фонд капремонта.

Александр Котов подчеркнул, что необходимо отдельно заняться разрешением этого вопроса. По его словам, можно подождать капремонта фасада, но «невозможно терпеть, когда капает на голову».

После этого слово взял вице-губернатор Василий Осипов, который заявил, что решение этого вопроса есть. «Алгоритм есть. Но основополагающая роль у муниципалитета. Можно какой-то дом передвинуть из краткосрочного плана, включить другой дом с необходимыми видами работ. Сейчас будут изменения: краткосрочные планы будут формироваться на основе технического обследования», - добавил он.