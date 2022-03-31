ЖКХ

В «Экопроме» рассказали о работе отдела кадрового и общего делопроизводства

В филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») рассказали о работе отдела кадрового и общего делопроизводства.

Созданный в 2019 году отдел возглавила Елена Сидорова. «Отдел состоит из шести сотрудников: начальника отдела, специалиста по кадрам (Наталья), двух специалистов по работе с обращениями граждан (Наталья и Раиса), двух специалистов, занимающихся отправкой корреспонденции, приемом граждан, регистрацией входящей и исходящей документации (Лина и Ольга), один из которых находится в Центре обслуживания клиентов в Великих Луках», - говорится в сообщении «Экопрома» в социальной сети «ВКонтакте».

«Наш отдел занимается обработкой входящих обращений граждан. Именно нам приходят заявления на перерасчет. Вначале работы отдела, когда региональный оператор только начал свою работу, обращений было очень много - около 1200 в месяц, и все они касались вопросов перерасчета. Конечно, сделать всем перерасчет мы не можем, и на это есть свои причины: либо несвоевременно подается заявление, либо нет ряда подтверждающих документов, но чаще всего причиной для отказа в перерасчете служит неполный их комплект. Мы работаем строго в рамках закона!» - отметила Елена Сидорова.

Также поступает много обращений, когда имущество оформлено в собственность, но там никто не проживает. «Сразу хочется прояснить, что, если в квартире никто не прописан и временно не зарегистрирован, начислять плату за обращение с ТКО будут от количества собственников квартиры. Об этом гласит 354-е постановление правительства. Пытаться оспорить его бессмысленно. Тех, кто пытается это сделать из раза в раз, мы уже знаем пофамильно», - сказала Елена Сидорова.

При обращении на официальную почту регоператора, потребители могут получить всю необходимую информацию: начиная от квитанций по отсутствию долга и заканчивая электронными квитанциями.

«Помимо обращений, наш отдел ведет кадровое делопроизводство. На 1 января 2019 года в компании работало 11 человек, сейчас же их численность составляет 410. В основном нам требуются водители категории C и CE, операторы установок, а в настоящее время - механик по выпуску и специалист по закупкам со знанием 223-го и 44-го ФЗ», – рассказала Елена Сидорова.

«Хочется сказать людям, чтобы не боялись писать нам. Мы даем ответ на все сообщения, никого не оставляем без внимания», - подытожила она.