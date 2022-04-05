ЖКХ

Сотрудники ПТС завершили ремонтные работы на улице Яна Фабрициуса

Ремонтные работы у дома №6а на улице Яна Фабрициуса в Пскове завершены. Произведено благоустройство территории за исключением асфальтирования выпиленного участка дорожного покрытия - сделать это пока не позволяют погодные условия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети»

«В последнее время в наш адрес приходит много вопросов, которые касаются ремонтных работ у дома №6а на улице Яна Фабрициуса. На наш взгляд, это обычные, рядовые работы, которые проводятся по нескольку раз в день во всех частях нашего любимого города. Жители обратились во все возможные инстанции, начиная от СМИ и до администрации города, но в адрес предприятия ни одного обращения не поступало. Выглядит все это очень странным, ведь наше предприятие регулярно рассказывает и показывает самые интересные и необычные ремонтные работы, которые проводит. Эти работы не были исключением, и мы подробно о них рассказывали», - напомнили в ПТС.

На предприятии отметили, что «Псковские тепловые сети» надеются на конструктивный диалог и всегда к нему готовы. Новости, касающиеся работы ПТС, публикуются на официальном сайте предприятия. Для пользователей мессенджеров и социальных сетей есть канал в «Телеграм» и страница в социальной сети «ВКонтакте». «Если вы не нашли на этих ресурсах интересующие вас работы, вы всегда можете написать нам или позвонить, мы с удовольствием ответим и проинформируем», - заметили на предприятии.

«А что касается работ на улице Яна Фабрициуса, то в настоящее время все ремонтные работы закончены, проведено благоустройство территории. Понятно, что на данный момент провести асфальтирование выпиленного участка асфальта не представляется возможным, так как погодные условия не подходят для проведения указанных работ, класть асфальт в лужи и снег, конечно, можно, но это не самый эффективный метод», - отметили в пресс-службе «Псковских тепловых сетей».

В прошлом году предприятие запустило рубрику «Благоустройство после проведения ремонтных работ». В этом году ее собираются продолжить, чтобы показывать псковичам, как предприятие восстанавливает раскопанные газоны и демонтированное асфальтное полотно. «Все эти работы должны иметь законченный вид. Конечно, после проведения тех или иных работ мы делаем подсыпки и прочее, но это временная мера, оставить место работ в таком состоянии мы просто не имеем морального права, но на все нужно время», - заключили на предприятии.