ЖКХ

«Экопром» предложил псковичам перейти на электронные квитанции

Филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) предлагает своим клиентам перейти на получение электронных квитанций вместо бумажных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«Сохраним гектары леса вместо макулатуры в почтовом ящике!» – призвали в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.

Один из главных плюсов цифровой квитанции – отсутствие задержек в ее получении. Она приходит на электронную почту намного раньше бумажной. Пользователи отмечают, что это позволяет своевременно оплачивать коммунальные услуги и избегать начисления пени.

«На данный момент в Псковской области числится почти 260 тысяч лицевых счетов, не включая Великие Луки и Великолукский район, которые пока электронные квитанции получать не могут. Так, давайте же посчитаем сколько же потребуется бумаги для печати этих квитанций и сколько при этом можно спасти деревьев», – предложили специалисты.

На каждый лицевой счет нужен 1 лист бумаги, соответственно, 260 тысяч листов потребуется для печати за услугу по обращению с ТКО, что составляет 520 пачек бумаги.

«Для примера: 1 пачка бумаги весит 2,5 килограмма, а суммарный вес квитанций, в таком случае, составит 1,3 тонны бумаги! С 1 дерева можно получить около 17 пачек бумаги. Ну, а теперь, просто переведем пачки бумаги в деревья и получим, что около 30 хороших деревьев идет на печать квитанций. И это только в месяц. Неплохая зеленая парковая зона, которая могла быть рядом с вашим домом, идет на печать. В год эта величина составляет 360 деревьев, а это почти гектар лесного массива», – подсчитали в «Экопроме».



В компании настоятельно рекомендуют переходить на электронные квитанции и заботиться об экологии. Для этого нужно заполнить форму заявления с указанием адреса электронной почты, приложить копию документа о собственности на жилое помещение и направить в адрес регионального оператора ТКО: ro_pskov@mehuborka.ru, в адрес ЕРЦ АО «ПКС»: на info@pkspskov.ru.