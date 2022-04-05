«Экопром» предложил псковичам перейти на электронные квитанции

Филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) предлагает своим клиентам перейти на получение электронных квитанций вместо бумажных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.
«Сохраним гектары леса вместо макулатуры в почтовом ящике!» – призвали в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.
Один из главных плюсов цифровой квитанции – отсутствие задержек в ее получении. Она приходит на электронную почту намного раньше бумажной. Пользователи отмечают, что это позволяет своевременно оплачивать коммунальные услуги и избегать начисления пени.
«На данный момент в Псковской области числится почти 260 тысяч лицевых счетов, не включая Великие Луки и Великолукский район, которые пока электронные квитанции получать не могут. Так, давайте же посчитаем сколько же потребуется бумаги для печати этих квитанций и сколько при этом можно спасти деревьев», – предложили специалисты.
На каждый лицевой счет нужен 1 лист бумаги, соответственно, 260 тысяч листов потребуется для печати за услугу по обращению с ТКО, что составляет 520 пачек бумаги.
В компании настоятельно рекомендуют переходить на электронные квитанции и заботиться об экологии. Для этого нужно заполнить форму заявления с указанием адреса электронной почты, приложить копию документа о собственности на жилое помещение и направить в адрес регионального оператора ТКО: ro_pskov@mehuborka.ru, в адрес ЕРЦ АО «ПКС»: на info@pkspskov.ru.