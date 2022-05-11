Мусор продолжает появляться на месте ликвидированной свалки в Псковском районе

На месте ликвидированной свалки в деревне Писковичи продолжает появляться мусор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).
Изображение: филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)
«Буквально в 3-х метрах же находится контейнерная площадка, куда можно аккуратно сложить мебель, которую заберет машина "Экопрома" для крупногабаритного мусора. Однако все, как и прежде, сбрасывается на место ликвидированной свалки», – отметили специалисты.
Ранее сообщалось, что региональный оператор по обращению с ТКО по собственной инициативе ликвидировал несанкционированную свалку в Псковском районе.