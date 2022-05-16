ЖКХ

Горячую воду отключат с 16 мая по ряду адресов в Пскове

Горячую воду отключат с 16 мая по ряду адресов в городе Пскове. Причина - проведение работ по замене подземного участка теплотрассы, пересекающей улицу Коммунальную у дома №12. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МП «Псковские тепловые сети».

Фото: pixabay.com

До 20 мая будет прекращена подача горячей воды в дома по следующим адресам:

- улица Коммунальная, 7, 9, 11, 12 ,14;

- улица Максима Горького, 4Б, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

- улица Петровская, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12, 29, 31.

- Интернациональный переулок, 1А, 4.

До 23 мая будет приостановлено горячее водоснабжение от котельной №18, расположенной на улице Генерала Маргелова. Отключение горячей воды коснется жителей домов по адресам:

- улица Комдива Кирсанова, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11;

- улица Космическая, 1, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

- улица Мирная, 2, 3, 3А, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11А, 13;

- переулок Олега Зобова, 3, 3А, 5, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 21/2;

- улица Юбилейная, 14, 16 и индивидуальный тепловой пункт на улице Генерала Маргелова, 1/20.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», - обратились к горожанам в ПТС.