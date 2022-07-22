ЖКХ

За три дня «Экопром» очистил от мусора остров имени Залита

За три дня филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») очистил от мусора и свалок остров имени Залита. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«В летний период, когда поток туристов максимально большой, поддерживать порядок и чистоту просто необходимо. Поэтому 3 дня подряд работники филиала работали на очистке острова имени Залита. За это время было убрано две площадки, содержимое которых грузилось в мешки на корабль», – рассказали сотрудники.

По итогам работы за прошедшие дни более 50 кубометров мусора привезли к причалу в деревне Большая Толба.