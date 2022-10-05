ЖКХ

Зарплаты дворников увеличились в Псковской области – аналитики

Зарплаты дворников в Псковской области в среднем за год выросли с 25 000 рублей до 32 500 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

За год у работодателей СЗФО, в том числе Псковской области, сильно вырос спрос на ЖКХ-специалистов (дворники, уборщики, трактористы, машинисты уборочной техники, инженеры по ремонту оборудования, разнорабочие-коммунальщики, операторы диспетчерской службы): +65% новых вакансий по сравнению с осенью 2021 года.

Наибольший спрос на новых сотрудников испытывают работодатели из сферы благоустройства и уборки территорий и зданий – они разместили 44% вакансий этой осенью. На втором месте числу новых вакансий и спросу на работников - компании, занимающиеся обслуживанием канализации и водоснабжением. На третьем - работодатели из сферы монтажа, сервиса и ремонта слаботочных сетей и энергоснабжения. По 10% вакансий разместили этой осенью компании из сферы лифтового хозяйства и обслуживания вентиляционных систем. Компании, занимающиеся вывозом и утилизацией бытовых отходов, пока что опубликовали лишь 8% вакансий.

Изменились и зарплаты в вакансиях ЖКХ-сферы. Максимальная зарплата, которую сейчас предлагают уборщикам и дворникам в Псковской области, достигает 35 000 рублей. В других регионах СЗФО зарплаты дворников и уборщиков за год тоже стали больше: с 32 000 рублей до 37 000 рублей.

Работодатели из ЖКХ-сферы повысили зарплату в вакансиях для инженеров: осенью 2021 года в Псковской области в среднем предлагали порядка 44 500 рублей, сейчас уже 50 000 рублей. В целом по СЗФО зарплаты инженеров в сфере ЖКХ выросли на с 57 000 рублей до 70 000 рублей.

Зарплата в вакансиях машинистов уборочной техники в целом на Северо-Западе выросла с 36 000 рублей до 38 000 рублей.

Разнорабочие в коммунальном хозяйстве также могли почувствовать повышение зарплат. Так, в Псковской области в вакансиях для данного рода работников зарплата за год выросла с 37 500 до 42 000 рублей. Максимальный предлагаемый доход в Псковской области разнорабочий сейчас может получить в размере 78 000 рублей. В регионах СЗФО разнорабочие в ЖКХ-отрасли могут теперь заработать до 45 000 рублей, осенью прошлого года их зарплата была ниже – 40 000 рублей.

Зафиксирован прирост в зарплатах диспетчеров в ЖКХ-сфере: в целом по СЗФО зарплаты выросли с 30 000 рублей до 33 000 рублей, в Псковской области с 25 000 рублей до 28 875 рублей.