ЖКХ

Новый газопровод построили в великолукском Кулёво

Газопровод протяженностью 6,8 км построили в микрорайоне Кулёво города Великие Луки в рамках догазификации. Для надежного газоснабжения там установлен пункт редуцирования газа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Новый газопровод позволит газифицировать с учетом перспективного строительства 430 домовладений.

«От жителей микрорайона принято 128 заявок на догазификацию, все они переведены в договоры. В ближайшее время начнется строительство отводов до земельных участков и подключение домовладений к природному газу», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.