ЖКХ

Псковская область находится на 4 месте в РФ по внедрению раздельного сбора отходов

По данным ППК «Российский экологический оператор», Псковская область находится на 4 месте в Российской Федерации по внедрению раздельного сбора отходов (по охвату населения услугой). Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, охват населения раздельным сбором ТКО увеличился до 63% (2020-2021 год - 60,8%).

В настоящее время на территории области оборудовано 5267 контейнерных площадок для накопления отходов, установлено более 12000 контейнеров. Имеется потребность в дополнительном оборудовании 3225 площадок накопления отходов (без учета площадок для раздельного сбора отходов) с установкой на них 7430 контейнеров.

На эти цели требуется порядка 350 млн рублей, добавил Сергей Грахов.