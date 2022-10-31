ЖКХ

Водоразборную колонку демонтируют в Великих Луках из-за ненадобности

Водоразборную колонку на улице Сопецкой в Великих Луках демонтируют из-за ненадобности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на муниципальное предприятие «Водоканал».

«Уличная водоразборная колонка, расположенная по адресу: улица Сопецкая 16 (напротив дома №13 на улице Сопецкой), будет отключена от системы водоснабжения и демонтирована в связи с отсутствием абонентов, пользующихся данной колонкой», - говорится в сообщении.

Информацию можно уточнить по телефонам: 7-88-45, 7-88-70.