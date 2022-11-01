ЖКХ

Строительство блочно-модульной котельной завершили в Великих Луках

Строительство блочно-модульной котельной в районе проспекта Гагарина завершили благодаря выделенным средствам из Фонда содействия реформирования ЖКХ, а также из городского бюджета предприятия «Тепловые сети». Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем еженедельном обращении к жителям города.

«Это позволило значительно улучшить качество подачи тепла в дома великолучан, сократить затраты, а самое главное отказаться от угля и перейти на более экологически чистое газовое топливо, что значительно улучшает экологическую ситуацию», - отметил глава муниципалитета.

В целях подготовки тепловых сетей котельной №5 к отопительному сезону капитально отремонтировали основной котёл, установили ещё один новый вспомогательный котёл для повышения надёжности и увеличения резерва мощности.

Также выполнены работы по ремонту теплосетей, замене трубопроводов и тепловой изоляции. Приведены в надлежащий вид участки теплотрасс. «Это было сделано для решения проблем, которые возникали в прошлом отопительном сезоне у абонентов этой котельной», - добавил Николай Козловский.