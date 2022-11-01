ЖКХ

Названа одна из наиболее проблемных мусорных площадок в Пскове

Контейнерная площадка на улице Яна Райниса, 20 в Пскове является одной из самых проблемных в плане уборки мусора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром».

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром»

«Здесь постоянно идет перенакопление растительных отходов, автомобильных покрышек, крупногабарита, хотя контейнерная площадка находится на вывозе каждый день. Проблема здесь в том, что она является проездной, и каждый желает именно здесь выкинуть свой мусор. Так произошло и сегодня. Сразу после уборки контейнерной площадки подъехал автомобиль, из которого несколько человек приступили к выгрузке отходов», - рассказали в компании.

Сотрудники филиала ООО «Экопром», комментируя фотографию, сделанную у площадки, заметили, что мусор туда возят машинами.

«Подобные ситуации не редкость на данной площадке. Если вам необходимо вывезти большой объём мусора, не захламляя контейнерную площадку, то можете обратиться в наш центр обслуживания клиентов», - отметили в филиале ООО «Экопром».

Центр находится по адресу: город Псков, улица Льва Толстого, 1. Также обратиться туда можно по телефону: +7(8112)20-19-21. «Вас соединят с менеджером, который поможет с заключением договора, выбором контейнера, организует и проконтролирует вывоз мусора», - пояснили в компании.

Кроме того, получить консультацию по вывозу мусора можно, написав на официальную почту: ro_pskov@mehuborka.ru или в сообщество в социальной сети «ВКонтакте».